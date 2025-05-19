Масштабная распродажа автомобилей Hongqi в России

В последний месяц владельцы автомобилей Hongqi могут насладиться привлекательными предложениями на покупку. Благодаря прямым скидкам стоимость снизилась до 200 тысяч, что позволяет приобрести новый минивэн HQ9 2025 года. Некоторые модели, такие как электрические паркетники EHS-9, доступны с максимальной скидкой до 4-4,5 миллиона рублей, но это касается лишь машин 2022 года.

На автомобили Hongqi в России действуют существенные скидки. За последнюю неделю скидки на различные модели выросли: на EHS-9 - на 500 тысяч, на H5 - на 0,6-1,0 млн, на H9 - на 0,6-1,1 млн, на HS3 - на 300-400 тысяч. Также минивэны HQ9 2024 года доступны по сниженным ценам на 1-2,2 млн, а кроссоверы HS5 можно купить со скидкой от 290 до 490 тысяч рублей. На обновленный HS5 предоставляется скидка в 600 тысяч. Кроме того, к прямой скидке добавляются выгоды по автокредиту и трейд-ин.

Фото: Carsweek.ru

В конце мая на прилавках автосалонов появится новый лифтбек H6. В Китае этот автомобиль уже два года продаётся по цене от 195 000 юаней, что эквивалентно примерно 2,18 млн рублей.

Лифтбек H6 базируется на платформе седана H5, но имеет свой спортивный дизайн, более стремительную крышу и центрально расположенные выхлопные трубы.