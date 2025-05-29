В России до сих пор можно приобрести новые Hyundai Accent 2023 года

Несколько автосалонов в разных российских городах продают новые Hyundai Accent образца 2023 года. Это седаны и хэтчбеки с 123-сильным двигателем на 1,6 литра в связке с АКПП и системой переднего привода.

Все машины представлены в исполнении «Бизнес», выяснила редакция CarsWeek.ru. Седан в этой комплектации получает диски на 15 дюймов, галогенную оптику, задние противотуманки, боковые зеркала с подогревом и электроприводом, бортовой компьютер, тканевый салон, передние подушки безопасности, электропривод кресел водителя и переднего пассажира и прочее.

Дешевле всего (почти 1,94 млн) оцениваются хэтчбеки, которые пока находятся в Казахстане. Самый дорогой Accent продают в Татарстане за 2,35 миллиона. Во столько оценили рестайлинговый седан пятого поколения.

Hyundai Accent казахстанской сборки появились в России весной 2023 года. Этот седан не стоит путать с новой Hyundai Verna, которую в том же 2023 году начали выпускать в Индии. Та модель на других рынках известна под именами Accent или Solaris.

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что марка Hyundai представила автомобиль Obsidian с революционным дизайном и передовыми технологиями.

Фото: Drom