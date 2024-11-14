Аудиторы проверили наличие новых автомобилей по прежним ценам в России.

Заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей в компании "Авилон" Ренат Тюктеев поделился с информацией в беседе с журналистами издания "Автостат". По его словам, из-за высокой скорости продаж автомобилей китайских брендов, объем запасов, приобретенных по более низким ценам, у автодилеров в России рассчитан на 1,5 месяца продаж.

Если все автомобили будут проданы, то покупатели вряд ли смогут рассчитывать на новогодние скидки, добавил Тюктеев.

Специалист отметил, что маржинальность сделок продолжает снижаться, и на этот процесс влияют различные факторы. У дилеров практически не осталось резерва для предоставления скидок, однако у производителей автомобилей такая возможность еще есть.

Александр Шапринский из компании "Прагматика" отметил, что скидки могут быть введены - они являются необходимыми для достижения поставленных целей как для импортеров, так и для дилеров.

Согласно оценкам эксперта, автомобилей, приобретенных по более низкой ставке утильсбора (до индексации 1 октября) и при более низком курсе юаня к рублю, хватит приблизительно на 1,5 месяца.

Фото: Carsweek.ru

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