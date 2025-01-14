Новейшие Toyota Land Cruiser Prado 250 доставлены в Россию

В одних только столичных автосалонах представлено около двухсот экземпляров Toyota Land Cruiser Prado 250. Автомобили доступны в различных вариантах исполнения и цветовой гамме. Базовая модель стоит от 8,6 миллиона рублей. Версия в топовой комплектации может достигать 12,3 миллиона.

Land Cruiser Prado в стандартной комплектации можно найти только в модификации First Edition. Цена этого внедорожника без учета скидок составляет 12,3 миллиона. Покупатели этой версии получают вентиляцию для задних сидений, высококачественную аудиосистему, кожаную обивку и другие опции комфорта и безопасности. В Казахстане цена на аналогичную модель составляет около 9 миллионов рублей по текущему обменному курсу.

Почти половина всех Land Cruiser Prado 250 оснащена турбодизельным двигателем. Цены на эти модели колеблются от 10 до 12,3 миллиона рублей. В Казахстане дизельные варианты отсутствуют, но их активно привозят в Россию через альтернативные каналы крупных дилеров.

Продавцы предоставляют неофициальную гарантию на 100 тысяч километров для приобретенных машин. Кроме того, все внедорожники имеют оформленные технические паспорта.

Фото: Carsweek.ru

Ранее сообщалось, что компания Toyota не планирует прекращать производство автомобилей с бензиновыми двигателями.