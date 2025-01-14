Новейшие Toyota Land Cruiser Prado 250 доставлены в Россию

В одних только столичных автосалонах представлено около двухсот экземпляров Toyota Land Cruiser Prado 250. Автомобили доступны в различных вариантах исполнения и цветовой гамме. Базовая модель стоит от 8,6 миллиона рублей. Версия в топовой комплектации может достигать 12,3 миллиона.
Land Cruiser Prado в стандартной комплектации можно найти только в модификации First Edition. Цена этого внедорожника без учета скидок составляет 12,3 миллиона. Покупатели этой версии получают вентиляцию для задних сидений, высококачественную аудиосистему, кожаную обивку и другие опции комфорта и безопасности. В Казахстане цена на аналогичную модель составляет около 9 миллионов рублей по текущему обменному курсу.
Почти половина всех Land Cruiser Prado 250 оснащена турбодизельным двигателем. Цены на эти модели колеблются от 10 до 12,3 миллиона рублей. В Казахстане дизельные варианты отсутствуют, но их активно привозят в Россию через альтернативные каналы крупных дилеров.
Продавцы предоставляют неофициальную гарантию на 100 тысяч километров для приобретенных машин. Кроме того, все внедорожники имеют оформленные технические паспорта.
Ранее сообщалось, что компания Toyota не планирует прекращать производство автомобилей с бензиновыми двигателями.