Главная Новости Toyota Новейшие Toyota Land Cruiser Prado 250 доставлены в Россию
Новости

Новейшие Toyota Land Cruiser Prado 250 доставлены в Россию

Toyota Land Cruiser Prado 250: цены в Москве и Алматы. Дизельные версии, опции и гарантии от продавцов. Расходы и особенности модели.
РедакцияР
Редакция
14.01.2025, 15:31·2 мин
single
Фото: Carsweek.ru

В одних только столичных автосалонах представлено около двухсот экземпляров Toyota Land Cruiser Prado 250. Автомобили доступны в различных вариантах исполнения и цветовой гамме. Базовая модель стоит от 8,6 миллиона рублей. Версия в топовой комплектации может достигать 12,3 миллиона.

Land Cruiser Prado в стандартной комплектации можно найти только в модификации First Edition. Цена этого внедорожника без учета скидок составляет 12,3 миллиона. Покупатели этой версии получают вентиляцию для задних сидений, высококачественную аудиосистему, кожаную обивку и другие опции комфорта и безопасности. В Казахстане цена на аналогичную модель составляет около 9 миллионов рублей по текущему обменному курсу.

Почти половина всех Land Cruiser Prado 250 оснащена турбодизельным двигателем. Цены на эти модели колеблются от 10 до 12,3 миллиона рублей. В Казахстане дизельные варианты отсутствуют, но их активно привозят в Россию через альтернативные каналы крупных дилеров.

Продавцы предоставляют неофициальную гарантию на 100 тысяч километров для приобретенных машин. Кроме того, все внедорожники имеют оформленные технические паспорта.

Фото: Carsweek.ru

Ранее сообщалось, что компания Toyota не планирует прекращать производство автомобилей с бензиновыми двигателями.

Источник

Toyota (276)Toyota Land Cruiser (17)Японские (156)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Новости

Самые надежные кроссоверы и внедорожники 2000-2010 годов: список из 14 моделей

Алла Николаева·19.04.2024
ТестыСтатьиОбзоры

Как редакция Time Out отправилась в долгое путешествие на автомобиле и не рассорилась

Редакция·27.06.2024
Статьи

Что такое ПТС и СТС автомобиля: расшифровка аббревиатуры и чем отличаются эти документы

Редакция·08.09.2018
Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация