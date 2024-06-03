На российском рынке появится копия Chevrolet Silverado с китайским двигателем Mitsubishi

В России в ближайшее время начнутся официальные продажи нового китайского пикапа Huanghai N7. Этот автомобиль считается аналогом популярной модели Chevrolet Silverado.

По данным портала Drom.ru, стоимость китайской версии американского бестселлера в базовой комплектации составит около 4 миллионов рублей.

Пикап Huanghai N7 имеет схожий дизайн с Chevrolet Silverado, однако технически они различаются. Автомобиль будет поставляться в Россию в версии с длиной 5,7 метра, грузоподъемностью 740 килограмм и двухрядной кабиной.

В качестве двигателя для новинки выбран турбомотор Mitsubishi, который на китайском рынке развивает 218 лошадиных сил и 320 Нм крутящего момента. Для работы двигателя рекомендуется использовать бензин марки АИ-92.

Фото: Carsweek.ru

Фото: Carsweek.ru

Ранее на сайте была опубликована информация о том, что компания Dongfeng привезла в Россию полноприводный автобус-вездеход стоимостью 8 миллионов рублей, который станет серьезным конкурентом для российского производителя ПАЗ.