Кроссоверы Renault Grand Koleos поступили в продажу в России: цены от 3,8 млн рублей.

На российских классифайдах продолжают появляться объявления о продаже новых кроссоверов Renault Grand Koleos, которые некоторые дилеры готовы привезти под заказ.

Автомобиль в максимальной комплектации Iconic доступен по цене от 3,8 млн рублей. В то же время, у другого продавца аналогичный кроссовер оценивается в 4,5 миллиона рублей, сообщает портал «Автоновости дня».

Это будет переднеприводный автомобиль с 245-сильной гибридной трансмиссией, включающей в себя двигатель вместимостью полтора литра.

Фото: Carsweek.ru

Для сравнения, оригинальный Geely Monjaro у российских дилеров доступен по цене от 4,55 до 5,05 млн рублей. Данный паркетник оснащен 238-сильным двигателем объемом два литра и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. В данной модели предусмотрен полный привод.

Кроссовер Renault Grand Koleos был представлен на рынке Южной Кореи в августе прошлого года. Планировалось, что новинку выпустят на экспорт, если ее запуск будет успешным. Сборка автомобиля организована на заводе Renault Korea в Пусане. Выход этой модели на южнокорейский авторынок вызвал большой интерес. Кроме того, на церемонии награждения «Автомобиль года в Корее 2025» Grand Koleos был признан лучшим гибридным кроссовером.

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что на тестах был замечен прототип нового французского кроссовера, который получит название Renault Boreal.