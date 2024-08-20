Продажи кроссовера Dongfeng в России стартовали как альтернатива Hyundai Creta

На российском автомобильном рынке появился новый кроссовер, который обещает стать популярным среди покупателей. Одним из ключевых преимуществ Dongfeng DFSK 500 является доступная цена – всего 1,75 миллиона рублей при учете скидки.

Эта цена кажется весьма привлекательной на фоне современных автомобилей. Длина новинки составляет 4385 миллиметров, а расстояние между осями – 2655 миллиметров. По этим характеристикам автомобиль попадает в сегмент SUV-B и конкурирует с Hyundai Creta и Belgee X50. Благодаря клиренсу в 191 миллиметр, машина будет уверенно чувствовать себя как в городских условиях, так и за его пределами.

Под капотом Dongfeng DFSK 500 установлен атмосферный двигатель мощностью 116 лошадиных сил, работающий в паре с вариатором и системой переднего привода. Оборудование также порадует будущих владельцев – уже в базовой комплектации предусмотрено подогрев сидений водителя и переднего пассажира, кожаная обивка салона, легкосплавные диски R17, кондиционер и даже камера заднего вида.

Помимо всего прочего, в новом кроссовере установлено головное устройство диагональю 7 дюймов. Автомобиль представлен на фотографии ниже:

Фото: Carsweek.ru

Тем временем стало известно, что компания Dongfeng при сборке новых машин использует особый подход – в процессе сборки участвуют роботы.