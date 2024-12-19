Корейский компактный кросс пришел в Россию из Китая для замены LADA

Россияне получили возможность стать владельцами нового компактного кроссовера Kia KX1 2024 года по более выгодной цене - менее трех миллионов рублей. Версия Fun Edition доступна за 2,59 млн рублей.

Автомобиль оснащен 100-сильным бензиновым мотором объемом 1,4 литра в сочетании с вариатором и передним приводом. Сборка Kia KX1 производится на заводе СП Dongfeng-Kia. Длина кроссовера составляет 4,1 метра, колесная база - 2,57 метра, что немного меньше, чем у модели Rio X-Line. Заявленный клиренс составляет 18,5 см. Внешний вид автомобиля дополняют накладки из черного пластика, 16-дюймовые колесные диски, рейлинги на крыше, светодиодные дневные ходовые огни и галогеновая головная оптика.

Салон автомобиля отделан экокожей. Передние сиденья можно регулировать вручную для большего комфорта. Мультимедийная система поддерживает CarPlay и Bluetooth. Также присутствуют простой климат-контроль, ABS, ESP, боковые и фронтальные подушки безопасности, задний парктроник, камера заднего вида и другие опции.

Новый кроссовер на российском рынке стал аналогом модели Kia Rio X-Line. Сборка автомобиля осуществлялась на заводе Hyundai в Санкт-Петербурге.





Фото: Carsweek.ru





Фото: Carsweek.ru

Ранее появилась информация о том, что южнокорейская марка Kia планирует выпустить свой первый электрический фургон в 2025 году.