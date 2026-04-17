Технический департамент Red Bull Racing усиливается

В команде Red Bull Racing анонсированы организационные изменения, направленные на повышение эффективности технического подразделения.

Согласно официальному сообщению, Бен Уотерхаус, ранее занимавший должность главного конструктора, получил расширенные полномочия и теперь будет курировать все процессы, связанные с разработкой шасси. Отмечается, что с этого момента он будет непосредственно подчиняться техническому директору коллектива Пьеру Ваше.

Бен Уотерхаус присоединился к Red Bull в 2014 году после перехода из Sauber. Сначала он работал в Toro Rosso на посту заместителя технического директора, а в 2017 году стал главным инженером по эффективности в Red Bull Racing.

С 1 июля к коллективу присоединяется Андреа Ланди, который займет должность директора по эффективности и будет в подчинении у Уотерхауса. Ланди обладает значительным опытом: ранее он трудился в Ferrari, после чего перешел в Racing Bulls, где занимал пост заместителя технического директора. В пресс-релизе Red Bull Racing отмечается, что «его знания и опыт будут способствовать дальнейшему укреплению способностей команды бороться за высокие результаты».

В Red Bull подчеркивают, что кадровые перестановки демонстрируют приверженность развитию собственных специалистов, однако работа по привлечению ценных кадров из других команд также продолжается.