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Red Bull Racing продлили спонсорский договор.

Red Bull Racing продлила спонсорский контракт с Patron на предоставление текилы для гостей команды. Кристиан Хорнер выразил радость от продолжения партнерства.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
16.04.2025, 16:31·1 мин
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Фото: F1news.ru

Команда Red Bull Racing объявила о продлении спонсорского контракта с компанией Patron.

Текила, выпускаемая компанией, получила статус глобального партнёра команды по «напиткам и вечеринкам». В рамках сотрудничества гостям команды будут предлагаться разнообразные продукты.

Кристиан Хорнер, руководитель команды, поделился мнением: «Имея общую приверженность к достижению новаторских результатов, мы рады продолжить сотрудничество с Patron. Оба бренда являются символами успеха, и мы с нетерпением ждём продолжения этого важного сотрудничества для наших гостей на трассе».

Источник

Кристиан Хорнер (76)Red Bull Racing (370)

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