Red Bull Racing продлили спонсорский договор.

Команда Red Bull Racing объявила о продлении спонсорского контракта с компанией Patron.

Текила, выпускаемая компанией, получила статус глобального партнёра команды по «напиткам и вечеринкам». В рамках сотрудничества гостям команды будут предлагаться разнообразные продукты.

Кристиан Хорнер, руководитель команды, поделился мнением: «Имея общую приверженность к достижению новаторских результатов, мы рады продолжить сотрудничество с Patron. Оба бренда являются символами успеха, и мы с нетерпением ждём продолжения этого важного сотрудничества для наших гостей на трассе».