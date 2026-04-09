В Red Bull Racing официально подтвердили, что Ламбьязе уходит из команды

Пресс-служба команды Red Bull Racing распространила официальный пресс-релиз, в котором объявила об уходе Джанпьеро Ламбиазе. Инженер завершит сотрудничество с командой по окончании текущего контракта.

В заявлении отмечается: «Команда Red Bull Racing подтверждает, что Джанпьеро Ламбиазе покинет команду в 2028 году, когда истечет срок его действующего контракта. ДжиПи – ценный сотрудник команды, к которой он присоединился в 2015 году».

До момента окончания контракта ДжиПи продолжит работать на своей нынешней должности руководителя гоночной бригады и гоночного инженера Макса Ферстаппена.

Также подчеркивается решимость обеих сторон добиваться новых успехов вместе и стремиться к дальнейшему пополнению коллекции достижений команды.