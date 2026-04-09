В Red Bull Racing официально подтвердили, что Ламбьязе уходит из команды

Red Bull Racing официально объявила об уходе гоночного инженера Джанпьеро Ламбьязе в 2028 году после завершения его контракта с командой.
Иннокентий Петров
09.04.2026, 17:21
Пресс-служба команды Red Bull Racing распространила официальный пресс-релиз, в котором объявила об уходе Джанпьеро Ламбиазе. Инженер завершит сотрудничество с командой по окончании текущего контракта.

В заявлении отмечается: «Команда Red Bull Racing подтверждает, что Джанпьеро Ламбиазе покинет команду в 2028 году, когда истечет срок его действующего контракта. ДжиПи – ценный сотрудник команды, к которой он присоединился в 2015 году».

До момента окончания контракта ДжиПи продолжит работать на своей нынешней должности руководителя гоночной бригады и гоночного инженера Макса Ферстаппена.

Также подчеркивается решимость обеих сторон добиваться новых успехов вместе и стремиться к дальнейшему пополнению коллекции достижений команды.

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Что делать, если заперли ключи в машине?

Редакция·17.10.2024
Новости

«Королевский» Днепр Винтаж — лучший мотоцикл в истории КМЗ

Антон Звонкий·17.01.2026
СтатьиНовости

EXEED представил гибридный кроссовер EXLANTIX EТ с новым интерьером

Редакция·19.01.2026
Статьи

Как выбрать подарок супруге на 8 Марта: отзыв о Belgee S50

Редакция·05.03.2026
