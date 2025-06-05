Red Bull Racing открыты для использования идей Racing Bulls

Технический директор Red Bull Пьер Ваше высказал мнение о необходимости использовать опыт «сестринской» команды Racing Bulls для решения проблем с машиной. Он отметил, что машина Racing Bulls более проста в управлении и меньше изнашивает резину, что может быть полезным для их команды.

Пьер Ваше подчеркнул, что Red Bull не стремится создать копию Racing Bulls, поскольку главным активом команды является Макс. Он подчеркнул важность сохранения общего потенциала машины и стремление получить от Racing Bulls низкий уровень износа и высокий гоночный темп.

Ваше также подчеркнул, что для команды важен не только результат гонщика Макса, но и выступление второго гонщика на высоком уровне. Технический директор отметил необходимость обратной связи от обоих пилотов и их тесного взаимодействия. В настоящее время в команде отсутствует такая связь, что затрудняет работу.

Пьер Ваше признал, что команда испытывает трудности с гонщиками, такими как Перес и Лоусон, но они стараются помочь Юки добиться лучших результатов. Работают над тем, чтобы создать благоприятные условия для достижения успеха.