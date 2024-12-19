Команда Red Bull еще не решила, кто станет напарником Ферстаппена

В эфире Sky Sport News руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер рассказал о потенциальных кандидатах на замену пилота Серхио Переса, который покинул команду.

Кристиан Хорнер отметил, что Карлос Сайнс рассматривался как хороший вариант, однако решение оставить Переса было принято еще в июне, когда был продлен его контракт.

Хорнер подчеркнул, что Карлос - отличный гонщик, что подтвердилось их совместной работой в этом году. Однако при выборе нового пилота необходимо учитывать множество факторов.

В настоящее время перед командой стоит выбор между Юки Цунодой и Лиамом Лоусоном, у каждого из которых есть свои сильные стороны.

Руководитель команды отметил, что недавно они провели тесты шин в Абу-Даби с Юки, чтобы дать ему возможность поработать с инженерной командой. Лиам также продемонстрировал отличные результаты в шести или семи гонках, в которых участвовал в этом году.

«У нас есть вся необходимая информация, мы ее анализируем, обсуждаем с инженерами, и в течение ближайших дней мы примем окончательное решение», - подытожил Хорнер.