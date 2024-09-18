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Red Bull сохранит традиционный дизайн банки

В этом году команда Red Bull Racing предложила болельщикам разработать уникальные дизайны для машин, которые использовались на Гран При Великобритании, Сингапура и в США.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
18.09.2024, 12:31·2 мин
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Фото: F1news.ru

В этом году команда Red Bull Racing предложила болельщикам разработать уникальные дизайны для машин, которые использовались на Гран При Великобритании, Сингапура и в США. Идея была успешно реализована в Сильверстоуне, однако на последующих этапах её решили отменить.

Согласно заявлению, новый дизайн машины увеличивает её вес, что может негативно отразиться на её производительности на трассе. В связи с этим было принято решение вернуться к традиционному дизайну до завершения сезона.

«Команда Oracle Red Bull Racing объявляет о проведении конкурса дизайна машин REBL CUSTMS на Гран При Сингапура и США 2024 года. За последние два года подобные инициативы с участием болельщиков поражают своим уровнем креативности, что стало их основным отличием. На недавних испытаниях мы анализировали, как дизайны REBL CUSTMS будут смотреться на нашем болиде RB20, и пришли к выводу, что специальная краска, используемая для полноценного оформления всей поверхности машины, приводит к значительному увеличению массы», - гласит официальное заявление команды.

Учитывая, что масса напрямую влияет на скорость, руководство команды приняло сложное решение отказаться от дизайнов REBL CUSTMS на болиде RB20 на предстоящих Гран При Сингапура и США. Главной целью остаётся обеспечение максимальной эффективности машины в оставшихся гонках этого сезона.

Источник

Red Bull Racing (236)

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