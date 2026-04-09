В Red Bull не собираются увольнять Пьера Ваше

В последние дни в гоночных кругах активно обсуждались слухи о возможном увольнении технического директора Red Bull Racing Пьера Ваше. Некоторые источники предполагали, что специалист утратил поддержку руководства команды. Однако, по данным Racingnews365, ситуация далека от подобных предположений.

Руководство Red Bull Racing не рассматривает вариант расставания с Ваше. Напротив, 51-летний технический директор пользуется полной поддержкой высшего менеджмента, которое учитывает непростые обстоятельства, с которыми ему пришлось столкнуться в этом году.

Пьер Ваше стал одной из ключевых фигур в построении технической базы Red Bull, позволившей команде добиваться впечатляющих результатов в последние сезоны. Однако задачи, стоящие перед ним на 2026 год, значительно шире его прежнего круга ответственности.

Ситуация осложнилась уходом ряда ведущих специалистов, включая Роба Маршалла, Эдриана Ньюи и главного конструктора Крейга Скиннера еще до старта нынешнего сезона. Эти кадровые потери существенно ослабили инженерный потенциал коллектива. Восстановление технической команды и адаптация к новому регламенту стали для Пьера Ваше серьезным вызовом. Руководство осознает это и не ожидает мгновенных результатов.

В ближайшее время давление на технического директора может снизиться, если обновления, подготовленные к Гран При Майами, принесут ожидаемый прирост скорости машине.

Комплекс новинок нацелен на устранение ключевых проблем болида RB22, прежде всего — на снижение веса, который превышал оптимальные показатели на 9-10 кг и сказывался на результатах на ранних этапах сезона. Кроме облегчения машины, инженеры рассчитывают улучшить управляемость и общую динамику болида, что должно повысить конкурентоспособность команды.

В случае успеха на трассе в Майами Red Bull получит подтверждение правильности выбранного технического курса, а Пьер Ваше сможет продолжить работу в более стабильной обстановке.