В Racing Bulls нанесли на машины японские иероглифы

Команда Racing Bulls представила уникальную ливрею своих автомобилей в преддверии Гран При Японии. Оформление было создано при участии известного японского каллиграфа Бисена Аояги.

Презентация прошла на мероприятии Red Bull Tokyo Drift — ежегодном слёте специалистов по дрифту, который традиционно проводится в столице Японии. На этот раз мероприятие собрало более 500 машин, специально подготовленных для дрифта, а атмосферу добавляли выступления популярных ди-джеев Японии.

В этом году свое участие в Red Bull Tokyo Drift принимала и команда Racing Bulls. Коллектив был представлен обоими пилотами — Лиамом Лоусоном и Арвидом Линдбладом.

Новая ливрея автомобилей сочетает фирменные цвета Racing Bulls с выразительными деталями в красно-белой цветовой гамме. Особое внимание привлекает применение техники «сёдо» — классической японской каллиграфии. На кузове автомобиля нанесены иероглифы, отражающие знаменитый девиз «Red Bull окрыляет».

Для японского уик-энда была также разработана специальная версия униформы команды. Новая экипировка перекликается с эксклюзивной расцветкой автомобилей. В обновлённой форме Лиам Лоусон и Арвид Линдблад встретились с болельщиками в Токио, пообщались с ними и ответили на вопросы публики. Вместе с основными пилотами в мероприятии участвовали также резервные гонщики Racing Bulls — японцы Юки Цунода и Аюму Иваса.

Петер Байер, исполнительный директор Racing Bulls, отметил: «Наша команда всегда ищет свои подходы к общению с молодой аудиторией, опираясь на культуру нашего спорта. Благодаря уникальной версии раскраски машин и оформления униформы команды, разработанной совместно с Бисеном Аояги и представленной в Токио страстной местной публике, собравшейся на Red Bull Tokyo Drift, это событие приобрело ещё более особенный характер».

С 23 марта шоу-кар VCARB 03 в новой ливрее будет доступен для публики в одном из самых известных торговых центров японской столицы — Shibuya 109.