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Команда Racing Bulls довольна результатами гонки...

Гонщики Racing Bulls довольны второй пятничной тренировкой: Айзек Хаджар - 9-й, Лиам Лоусон - 10-й, обещают напряженную квалификацию и улучшения к уик-энду.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
30.05.2025, 21:51·1 мин
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Фото: F1news.ru

Вторая тренировка гонщиков Racing Bulls подошла к концу, и команда закончила день в первой десятке, что вызвало участников положительные эмоции.

Айзек Хаджар (9-й): "Уверенность в машине - основной ключ успеха для меня. Сегодняшний день потребовал от нас значительных усилий, так как мы не были полностью удовлетворены балансом машины. На этой трассе всегда сложно проходить заезды в жаркую погоду, но завтра мы внесем корректировки и, уверен, покажем более лучший результат. Квалификация будет напряженной, будем следить, какое место удастся занять."

Лиам Лоусон (10-й): "День прошел очень позитивно, и это отличное начало уик-энда, но настоящую значимость покажет суббота. Важно то, что мы уже заложили прочные основы и продолжаем работать над улучшением автомобиля.

В начале первой тренировки нам пришлось немного отстать из-за нового переднего антикрыла, однако затем мы существенно продвинулись и закончили день в отличной форме. Но безусловно, завтра и наши соперники также проявят себя с лучшей стороны".

Источник

Лиам Лоусон (66)Айзек Хаджар (20)Racing Bulls (27)

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