Стильный кроссовер Renault, произведенный в России, снова доступен в продаже и ценится ниже, чем «китайские» модели.

Кроссовер Renault Arkana, который с 2019 года по 2022 год производился на заводе «Москвич» и был официально продан в России, теперь вновь доступен для приобретения. Житель Санкт-Петербурга выставил его на продажу на одном из онлайн-площадок за 2 950 000 рублей, сообщили в «Автоновости дня».

Продавец утверждает, что стоимость кроссовера практически соответствует цене без учета таможенных платежей, включая утильсбор, оплаченный по повышенной ставке. При сравнении с аналогичными моделями «китайского» производства, кросс-купе Haval F7x в базовой комплектации оценивается в 2 999 000 рублей, а цена на Knewstar 001, ранее известный как Geely Tugella, начинается от 4 163 190 рублей.

Автомобиль был выпущен в 2023 году, однако происхождение не было уточнено продавцом, который лишь отметил, что это автомобиль, не произведенный в Китае. По его словам, кроссовер поставляется в «максимальной комплектации», что подтверждают оригинальные литые диски, черный кожаный интерьер с красной отделкой, климат-контроль, кожаный руль с перфорацией для удобного хвата, цифровая панель приборов и мультимедийная система с большим сенсорным экраном вертикальной ориентации.

Фото: Автоновости Дня

Под капотом установлено 140-сильное бензиновое турбоагрегат TCe объемом 1,3 литра, который работает в паре с семиступенчатой «роботизированной» коробкой передач EDC и передним приводом. Расход топлива с таким двигателем составляет приблизительно 6 литров на 100 километров.

Недавно стало известно, что в России также можно купить новый Renault Duster предыдущего поколения. На одной из интернет-площадок цены на эту модель начинаются от 2 850 000 рублей.