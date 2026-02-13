В продаже появился модернизированный кроссовер Haval H7

Компания Great Wall Motor Rus официально объявила о начале продаж обновленного кроссовера Haval H7 2026 модельного года. Об этом сообщается на официальном сайте бренда Haval в России.

Модель предлагается в двух комплектациях: Premium и Tech Plus. Рекомендованные розничные цены составляют 3 999 000 рублей и 4 199 000 рублей соответственно.

В числе ключевых изменений выделяется усовершенствованный 2-литровый бензиновый турбомотор, который теперь развивает 231 л.с. и 380 Нм крутящего момента. Силовой агрегат отвечает экологическим стандартам «Евро-6», а в паре с двигателем работает 7-ступенчатая роботизированная трансмиссия и система полного привода Torque-On-Demand с возможностью подключения задней оси.

Ранее модель предлагалась в трех версиях, теперь доступны самые востребованные на российском рынке комплектации – две. Базовая версия 4WD Premium включает широкий список интеллектуальных помощников: адаптивный круиз-контроль, системы контроля и ассистента смены полосы движения, автономное экстренное торможение и другие функции. Среди стандартного оборудования также электропривод и бесконтактный доступ к багажнику, функция подогрева и вентиляции передних кресел, двухзонный климат-контроль, многофункциональный руль, цифровая приборная панель и мультимедийная система с 14,6-дюймовым экраном.

Комплектация 4WD Tech Plus дополнительно оснащается панорамной крышей с люком, проекционным дисплеем, аудиосистемой с 10 динамиками и сабвуфером. В отделке интерьера использованы материалы из экокожи и натуральной кожи. Среди дополнительных опций — электрорегулировка кресла пассажира на переднем ряду, ассистент автоматической парковки с поддержкой запоминания траектории, а также 19-дюймовые легкосплавные диски.

Мультимедийный комплекс обновился: появились новые функции персонализации за счет приложений Смарт Виджет и Плавающий виджет. В систему интегрированы VK Видео и онлайн-сервисы Яндекс Авто.

Во всех комплектациях Haval H7 теперь потолок отделан черным материалом, а список портов для зарядки пополнен разъемом USB Type-C, который добавился к уже имеющемуся USB Type-A.