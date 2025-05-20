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Легендарный УАЗ появился в продаже по цене ниже, чем у "Гранты"

Продается редкий УАЗ-469: 35 лет, 17,8 тыс. км, 9200 евро. Подробности и фото на Mobile.de. УАЗ прошел техосмотр и готов к эксплуатации. Новость от портала 110km.ru.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
20.05.2025, 13:23·2 мин
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Фото: Автоновости Дня

На авторитетном онлайн-портале Mobile.de разместили объявление о продаже внедорожника УАЗ-469, который уже насчитывает 35 лет. Транспортное средство с пробегом 17,8 тыс. километров, как утверждается, находится в отличном техническом и косметическом состоянии, и при этом стоит дешевле, чем LADA Granta — всего 9200 евро или 830 тыс. рублей, что по текущему обменному курсу. Об этом сообщает ресурс под названием 110km.ru.

Из размещенного объявления следует, что не смотря на свой внушительный возраст, автомобиль до сих пор оснащен оригинальным 75-сильным бензиновым двигателем объемом 2,4 литра, соответствующим экологическому классу «Евро-1», а также оснащен механической коробкой передач и постоянным полным приводом.

Салон вместительного пятиместного автомобиля обит натуральной кожей. Чтобы вернуть машину к презентабельному виду, владелец заменил несколько элементов, такие как лобовое стекло, верх кузова, стартер, выхлопную систему, а также провел замену ступичных подшипников и рулевых тяг.

Отмечается, что в мае текущего года при проведении технического осмотра в соответствии с немецкими стандартами (TÜV) автомобиль успешно прошел проверку экспертов и был допущен к участию в дорожном движении. Следующий осмотр должен быть пройден через год, то есть в мае 2026 года, в случае дальнейшей эксплуатации транспортного средства.

Ранее стало известно, что Ульяновский автозавод решил проблему «громких» дверей у автомобилей семейства УАЗ СГР, которые нередко называют «Буханками». Теперь на все автомобили этой линейки устанавливаются бесшумные дверные ограничители по умолчанию.

Информация предоставлена: Иван Бахарев

Источник

УАЗ (100)

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