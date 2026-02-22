В процедуру запуска внесут дополнительную поправку

В преддверии сезона 2026 года в Формуле 1 активно обсуждается новая процедура старта. Повышенное внимание к этому вопросу связано с опасениями относительно безопасности: пилотам предстоит привыкать к новым машинам и силовым установкам, чьи рабочие режимы имеют ряд отличительных особенностей.

Во время тестовых заездов в Бахрейне представители FIA отреагировали на эти опасения, увеличив период подготовки к старту. Теперь гонщики получают дополнительные 5 секунд, помимо изначальных 10, чтобы раскрутить турбины двигателей. Это необходимо для предотвращения так называемой «турбоямы» на разгоне.

На этом изменения не закончились. Введён новый запрет: теперь во время разгона на старте нельзя использовать режим Straight Mode. Этот режим ранее позволял устанавливать поворотные элементы переднего и заднего крыла почти в горизонтальное положение, снижая лобовое сопротивление.

Ранее применение Straight Mode разрешалось, однако среди гонщиков и специалистов возникли опасения. Оскар Пиастри выразил общее мнение: «Когда стартуют все 22 машины, а при этом их крылья создают намного меньше прижимной силы, по-моему, это прямой рецепт катастрофы».

По информации The Race, команды уже пришли к согласию по поводу изменений в регламенте. Ожидается, что новые ограничения официально вступят в силу до проведения Гран При Австралии.

Андреа Стелла, руководитель McLaren, прокомментировал ситуацию: «Что касается использования режима Straight Mode на старте при разгоне в сторону 1-го поворота, думаю, все согласились, что он использоваться не будет. Хотя это ещё должно быть ратифицировано FIA, насколько я понимаю, на этот счёт уже есть общие договорённости».

Во время тренировок старта в Бахрейне специалисты заметили, что все машины выходили на разгон с максимальным углом атаки крыльев.