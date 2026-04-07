Лучший кроссовер Chery удивил россиян ценой: «в полтора раза дешевле, чем в России»

Цены на Chery Tiggo 9 в Казахстане оказались на 37% ниже российских: подробности стоимости и комплектаций флагманского кроссовера 2025 года.
Редакция
07.04.2026, 21:11·2 мин
Фото: Автоновости Дня

Chery Tiggo 9, флагманский кроссовер китайского автопроизводителя, оказался значительно доступнее для покупателей в Казахстане по сравнению с российским рынком. Как стало известно «Мотору» после анализа актуальных прайс-листов автосалонов, базовая стоимость модели 2025 года выпуска в этой стране начинается с 16 млн тенге. В переводе на российскую валюту, по действующему курсу, это составляет около 2,7 млн рублей, при этом скидки в расчет не брались.

За такую цену казахстанские дилеры предлагают стандартную полноприводную комплектацию Ultra. Она включает 2,0-литровый турбированный двигатель мощностью 245 лошадиных сил и восьмиступенчатую автоматическую трансмиссию.

В России, чтобы приобрести Chery Tiggo 9 в похожей базовой комплектации «Прайм» с аналогичным оборудованием, потребуется заплатить 4,3 млн рублей. Таким образом, разница в цене между странами достигает 1,6 млн рублей, что составляет 37%.

Существенная разница сохраняется и для топовых версий кроссовера. Например, в Казахстане комплектация Flagship обойдется в 17 млн тенге, что эквивалентно примерно 2,8 млн рублей. В то же время, на российском рынке за версию «Ультра» придется заплатить 4,6 млн рублей. Разница между этими предложениями составляет уже 1,8 млн рублей или 39%.

Ранее эксперты агентства «Автостат» опубликовали список самых популярных новых кроссоверов в России по итогам 14-й недели 2026 года (с 30 марта по 5 апреля). В топ-10 вошли несколько моделей Chery, которые теперь производятся на бывшем заводе Volkswagen в Калужской области под российским брендом Tenet.

Автор: Алина Олешко

Источник

