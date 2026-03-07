В Pirelli ожидают проведение одного или двух пит-стопов

В компании Pirelli выразили удовлетворение работой шин во время гоночного уик-энда в Мельбурне.

Руководитель гоночного подразделения Pirelli Дарио Маррафуски отметил, что по итогам анализа данных и состояния резины все три доступных состава покрышек имеют потенциал сыграть свою роль в предстоящей гонке.

По оценкам специалистов, стратегия с одним пит-стопом представляется наиболее вероятной, а связка Medium-Hard должна обеспечить наилучший темп. Ожидается, что оптимальный момент для смены шин на такой тактике будет находиться в диапазоне с 20-го по 26-й круг.

В то же время, тренировочные заезды показали, что в ходе гонки возможно задействовать и комплект Soft. При правильном расчёте шин C5 можно использовать на первом отрезке, а затем перейти на C3, установив их в промежутке между 15-м и 21-м кругами, чтобы доехать до финиша без дополнительных пит-стопов.

Время, необходимое для смены шин на трассе в Мельбурне, составляет примерно 21 секунду. Кроме того, статистика свидетельствует о 75-процентной вероятности появления автомобиля безопасности, поэтому сценарий с двумя пит-стопами также нельзя исключать. В этом случае возможны варианты Medium - Hard - Medium или, для более агрессивной тактики, Soft - Medium - Soft.