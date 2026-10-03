Pirelli прогнозирует два или три пит-стопа

Износ шин станет одним из ключевых факторов на старом асфальте Сепанга. Если завтрашняя гонка пройдет по сухой трассе, в Pirelli ожидают как минимум двух пит-стопов.

Дарио Маррафуски, директор Pirelli Motorsport: «Состояние трассы по ходу уик-энда постепенно улучшалось, что позволило шинам Soft продемонстрировать свои лучшие качества в квалификации. Несмотря на это, время поула оказалось значительно хуже, чем мы рассчитали на симуляторе. Это говорит о том, что изменение состояния трассы оказалось недостаточным.

Стремление сразу раскрыть максимальный потенциал шин Soft приводило к их износу: после первого быстрого круга на этом комплекте показать действительно хорошее время уже не удавалось. Вместе с тем вчера стало очевидно, что Soft сохраняют приемлемую стабильность на дистанции, если постепенно выводить их в рабочий режим на первых кругах. Эта особенность может оказаться важной в гонке, принимая во внимание количество комплектов шин Soft, оставшихся у нескольких команд.

С точки зрения стратегии гонка обещает быть интересной. У большинства гонщиков есть два новых комплекта шин Hard, которые могут стать надежной основой для длинных отрезков. В теории наиболее перспективно выглядят сочетания Medium - Hard - Hard и Soft - Hard - Hard.

При этом ситуация у Ферстаппена и Леклера отличается: у каждого из них остался только один свежий комплект Hard. Очевидно, что они будут использовать другие сочетания составов, активнее задействуя Soft и Medium, а также рассматривая варианты с тремя пит-стопами. Более короткие отрезки при этом заметно расширят выбор возможных тактик.

В гонке вряд ли стоит ожидать стратегии с одним пит-стопом. Она не дает преимущества с точки зрения общего времени гонки, поскольку возможности для обгона есть сразу на нескольких участках. Кроме того, сохраняется неопределенность, связанная с погодой: высокая вероятность дождя способна повлиять на стратегические решения команд».