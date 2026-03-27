В Pirelli считают: «Схема с одним пит-стопом станет основной»

Компания Pirelli подвела итоги первого дня свободных заездов на трассе в Сузуке, отметив использование всеми командами шин трёх различных составов в обеих пятничных сессиях. Как сообщили представители шинного производителя, в утренних заездах пилоты преимущественно работали над короткими сериями кругов, после чего переходили к изучению гоночного темпа на длинных дистанциях.

По мере того как трасса, недавно получившая новый асфальт, становилась всё более «сыгранной», лучшие результаты были показаны во второй тренировке. Лучшее время дня принадлежит гонщику McLaren Оскару Пиастри, который на мягких шинах проехал круг за 1:30,133.

Главный инженер Pirelli Симоне Берра подчеркнул, что в этом сезоне второй и третий секторы автодрома Сузука получили обновлённое покрытие. По его словам, новый асфальт отличается большей гладкостью по сравнению с прошлогодним, однако сохраняет достойный уровень сцепления.

Специалисты Pirelli отмечают: низкая абразивность покрытия позволила командам проще контролировать износ шин, а гранулирование не стало существенной проблемой. В связи с этим ожидается, что при разработке стратегии гонки инженеры будут рассматривать варианты с использованием всех трёх типов резины, хотя основной акцент, вероятно, будет сделан на стратегию с одним пит-стопом.

Мягкие шины обеспечивают высокий уровень сцепления, и у команд уже имеется определённое понимание их поведения на японской трассе. Тем не менее, информации о работе этого состава в длинных сериях пока недостаточно, так как лишь немногие команды тестировали их на продолжительных отрезках.

Существенное влияние на выбор стратегии окажет и погодный фактор, поскольку температура воздуха в день гонки, согласно прогнозу, может снизиться примерно на десять градусов, а сцепление с трассой продолжит улучшаться.

Примечательно, что McLaren стала единственной командой, не использовавшей жёсткие шины в пятницу. По мнению экспертов, это было осознанное решение: команда сохранила оба комплекта C1 для воскресенья, чтобы иметь свежую резину Hard на случай возможной нейтрализации гонки.

В то же время остальные участники опробовали жёсткие шины, и отзывы о поведении этого состава оказались положительными. Таким образом, не исключено, что некоторые команды выберут старт на жёстких шинах, которые способны обеспечить стабильный темп на первом этапе гонки.