Pirelli не прекращает эксперименты

Компания Pirelli подготовила нестандартный набор шин для предстоящего Гран При США. Итальянские специалисты выбрали для гонки в Остине не последовательные составы: в качестве Hard будет использоваться самый жесткий вариант C1, в роли Medium – C3, а самым мягким окажется C4.

Подобная стратегия уже применялась на этапе в Бельгии, где ожидалось, что такой выбор предоставит командам больше тактических возможностей. Однако в Спа эти надежды не полностью оправдались, что частично объяснялось погодными условиями. В Остине же синоптики обещают солнечную и жаркую погоду, и в Pirelli продолжают тестировать новый подход.

Представители компании подчеркнули: составы C3 и C4 были использованы на трассе Circuit of the Americas и в прошлом сезоне, а вот Hard в этот раз будет жестче – это C1, который на одну ступень выше прежнего выбора на 2024 год.

Это означает, что разница в скорости между Hard и Medium станет более ощутимой. Таким образом, гонщики смогут выбрать одну из двух основных стратегий. Те, кто отдаст предпочтение C1, должны учитывать, что этот тип шин является самым медленным, но при этом обеспечивает максимальную стабильность. В паре с C3 это может позволить проехать всю дистанцию с единственной остановкой в боксах.

Альтернативный сценарий заключается в сочетании Medium и Soft – C3 и C4. Такой выбор позволит проходить круги быстрее, но, вероятнее всего, потребует дополнительного пит-стопа для замены шин.

Ещё одна особенность этапа в Остине – проведение спринта, как это было в Спа. У команд будет лишь один час пятничной тренировки для подготовки к гонке. Особенно это усложнит задачу молодым пилотам, для которых трасса COTA станет новой, и добавит непредсказуемости в расклад сил.

На автодроме Circuit of the Americas нагрузка на шины равномерно распределяется между передней и задней осями. Тем не менее, из-за множества быстрых поворотов и частых смен направлений движения самым важным фактором становятся поперечные нагрузки на резину.

Степень износа шин во многом определяется температурой воздуха. В прошлом году температура в Техасе превышала 30 градусов, и на этот раз прогнозы обещают аналогичную жару на весь уик-энд.

Также стоит отметить, что на некоторых участках трассы асфальтовое покрытие было обновлено и теперь отличается большей гладкостью.