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Оригинальные кубки для гонки в Монце представили в Pirelli

Компания Pirelli в 2021 году заключила партнерство на звание титульного спонсора Гран При Италии.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
27.08.2024, 15:12·2 мин
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Фото: F1news.ru

Компания Pirelli в 2021 году заключила партнерство на звание титульного спонсора Гран При Италии. С этого времени дизайн кубков для победителей и лауреатов гонки в Монце осуществляется совместно с музеем Pirelli HangarBicocca, представляющим собой центр современного искусства.

В 2024 году разработку престижных трофеев поручили известному итальянскому художнику Андреа Сала, автору работ, представленных во многих мировых музеях.

Идея заключается в том, что абстрактные изображения должны передавать ощущение скорости, динамики и стремительности гонок.

«Формула 1 всегда была со мной, я впервые влюбился в нее еще на ранних этапах, - поделился художник. - Уже в детстве я помню гонки, стартовые огни, болиды, мчащиеся к первому повороту. Поэтому кубки должны отражать именно этот момент начала всего происходящего…»

Представление новых кубков запланировано на пятницу, 30 августа, в гараже Pirelli в Монце, перед началом первых тренировок. На мероприятии, помимо самого автора трофеев, присутствовать будут Николас Томбасис, директор FIA по соревнованиям на одноместных гоночных автомобилях, и Марио Изола, руководитель гоночных программ в Pirelli.

Одним из ключевых изменений на Гран При в этом году станет новое асфальтовое покрытие, уложенное по всей длине трассы за короткий срок до начала итальянского этапа соревнований, в рамках обширного обновления Autodromo Nazionale Monza.

Группа инженеров Pirelli в начале августа проинспектировала новое покрытие и предоставила полученные данные FIA и участникам гонок.

Новый асфальт обладает более гладкой и темной поверхностью, что в солнечную погоду сделает его более склонным к прогреву. Возможно, температура покрытия превысит 50 градусов по Цельсию.

По идее, новое покрытие должно улучшить сцепление и повысить эффективность работы шин. Кроме того, можно ожидать, что состояние дороги будет часто меняться в течение уик-энда, особенно с учетом проведения нескольких гонок поддержки.

На классическом итальянском автодроме характерны высокие скорости, в результате чего шины будут испытывать значительные боковые нагрузки в быстрых поворотах. Для итальянского этапа специалисты Pirelli подготовили такие же комплектации шин, как и в прошлом году: C3 – Хард, C4 – Медиум, C5 – Софт.

Специалисты по шинам ожидают, что оптимальной стратегией будет одна остановка на пит-стопе, однако необходимо внимательно проанализировать, как новое асфальтовое покрытие скажется на шины во время длительных серий кругов во время тренировок.

Источник

Pirelli (25)

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