Pirelli намерены внести изменения в наиболее мягкий состав шин «C6»

В текущем сезоне компания Pirelli впервые вывела на трассу самый мягкий состав шин — С6. Новинка вызвала неоднозначную реакцию среди пилотов: некоторые гонщики выразили недовольство, а в Баку Макс Ферстаппен даже высказал мнение, что Pirelli следовало «оставить эти шины дома».

В ответ на критику итальянский производитель принял решение пересмотреть свои подходы. Руководитель гоночного подразделения Pirelli Марио Изола сообщил, что уже в 2026 году состав С6 претерпит изменения.

«Я видел комментарии. У меня пока не было возможности поговорить с Максом, но я сделаю это позже, – отметил Изола. – В любом случае, этот вопрос не требует срочного решения, поскольку в этом году мы больше не планируем использовать С6 на этапах».

По словам Марио Изолы, у С6 были и положительные стороны: «В Баку и на других автодромах благодаря этому составу квалификации стали менее предсказуемыми. Часть пилотов выбирала С6, другие предпочитали С5. Мы убедились, что С6 работает быстрее, чем С5, но разница скорости составляет лишь несколько десятых».

«Мы прекрасно понимаем: разрыв между С5 и С6 сейчас минимален. Наша задача — увеличить этот интервал и сделать С6 более привлекательным для использования», — добавил руководитель подразделения.

В этом году состав С6 был применён впервые. В Pirelli уже сделали определённые выводы и пообещали, что при омологации шин на следующий сезон характеристики С6 будут изменены.