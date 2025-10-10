Главная Новости Mercedes Pirelli намерены внести изменения в наиболее мягкий состав шин «C6»
Новости

Pirelli намерены внести изменения в наиболее мягкий состав шин «C6»

Pirelli изменит состав шин С6 для Формулы-1 в 2026 году после критики гонщиков на Гран-при в Баку, чтобы увеличить разницу между С5 и С6.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
10.10.2025, 14:11·2 мин
single
Фото: F1news.ru

В текущем сезоне компания Pirelli впервые вывела на трассу самый мягкий состав шин — С6. Новинка вызвала неоднозначную реакцию среди пилотов: некоторые гонщики выразили недовольство, а в Баку Макс Ферстаппен даже высказал мнение, что Pirelli следовало «оставить эти шины дома».

В ответ на критику итальянский производитель принял решение пересмотреть свои подходы. Руководитель гоночного подразделения Pirelli Марио Изола сообщил, что уже в 2026 году состав С6 претерпит изменения.

«Я видел комментарии. У меня пока не было возможности поговорить с Максом, но я сделаю это позже, – отметил Изола. – В любом случае, этот вопрос не требует срочного решения, поскольку в этом году мы больше не планируем использовать С6 на этапах».

По словам Марио Изолы, у С6 были и положительные стороны: «В Баку и на других автодромах благодаря этому составу квалификации стали менее предсказуемыми. Часть пилотов выбирала С6, другие предпочитали С5. Мы убедились, что С6 работает быстрее, чем С5, но разница скорости составляет лишь несколько десятых».

«Мы прекрасно понимаем: разрыв между С5 и С6 сейчас минимален. Наша задача — увеличить этот интервал и сделать С6 более привлекательным для использования», — добавил руководитель подразделения.

В этом году состав С6 был применён впервые. В Pirelli уже сделали определённые выводы и пообещали, что при омологации шин на следующий сезон характеристики С6 будут изменены.

Источник

Марио Изола (29)Mercedes (414)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Автопутешествие по России: как подготовиться к долгому пути и сделать поездку комфортной

Редакция·29.07.2025
Статьи

Драйв без компромиссов: 50 автомобилей эксклюзивной версии EXEED EXLANTIX ES SPORT

Редакция·19.08.2025
Статьи

5 фильмов, в которых главную роль сыграли автомобили

Демид Поршнев·20.08.2025
Новости

Конфигуратор Porsche Taycan 2025 позволяет вам погрузиться в фантастический мир с 938-сильной мощностью

Иннокентий Петров·07.02.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация