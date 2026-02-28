Главная Новости Pirelli Pirelli аннулировала тестовые заезды в Бахрейне по причине конфликта
Pirelli отменила тесты дождевых шин в Бахрейне из-за конфликта на Ближнем Востоке. Все сотрудники и гонщики вернутся домой в ближайшее время.
Демид ПоршневД
28.02.2026, 17:31·2 мин
Компания Pirelli объявила об отмене ранее запланированных тестов дождевых шин на автодроме в Бахрейне. Причиной такого решения стало обострение вооружённого конфликта на Ближнем Востоке, что вызвало опасения за безопасность участников мероприятия.

Подготовка к тестам была практически завершена: в Бахрейн прибыли пилоты, сотрудники команд и необходимое оборудование, включая специально предназначенную поливочную технику. Однако в последний момент организаторы приняли решение отменить заезды.

В официальном заявлении Pirelli говорится: «Два дня тестов на мокрой трассе, запланированных на сегодня и завтра на автодроме в Бахрейне, отменены по соображениям безопасности в связи с обострением международной ситуации.

Весь прибывший на тесты персонал Pirelli находится в безопасности в своих отелях. Компания работает над тем, чтобы обеспечить их возвращение домой в кратчайшие сроки».

В тестах должны были принять участие Фредерик Вести, который должен был сесть за руль Mercedes, а также Ник де Вриз, заявленный в составе McLaren. Сейчас команды сосредоточены на организации безопасного возвращения гонщиков и сотрудников домой.

