Составы на заключительные этапы сезона названы в Pirelli.

Компания Pirelli объявила составы шин на последние три этапа сезона в Лас-Вегасе, Катаре и Абу-Даби.
В Лас-Вегасе и Абу-Даби для гонщиков будет доступна самая мягкая тройка компаундов - С3, С4 и С5. На этапе в Катаре команды будут использовать самую жёсткую тройку - С1, С2 и С3. Набор шин на всех трех гонках полностью совпадает с выбором в прошлом сезоне.
После завершающего этапа сезона в Абу-Даби запланирован дополнительный день тестов - 10 декабря. Каждая команда выставит на трассу по два болида. На первом из них в рамках молодежной программы выступят гонщики, участвовавшие не более чем в двух Гран При. Второй болид будут тестировать основные гонщики, испытывая финальные версии шин на сезон 2025 года.
Список шин на сезон 2024 года
|Гран При / Компаунды
|С1
|С2
|С3
|С4
|С5
|Бахрейн
|-
|-
|Саудовская Аравия
|-
|-
|Австралия
|-
|-
|Япония
|Китай
|Майами
|Эмилия-Романья
|Монако
|Канада
|Испания
|Австрия
|Великобритания
|Венгрия
|Бельгия
|Нидерланды
|Италия
|Азербайджан
|Сингапур
|США, Остин
|Мексика
|Сан-Паулу
|Лас-Вегас
|Катар
|Абу-Даби