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Составы на заключительные этапы сезона названы в Pirelli.

Компания Pirelli объявила составы шин на последние три этапа сезона в Лас-Вегасе, Катаре и Абу-Даби. В Лас-Вегасе и Абу-Даби для гонщиков будет доступна самая мягкая тройка компаундов - С3, С4 и С5.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
02.11.2024, 01:12·3 мин
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Фото: F1news.ru

Компания Pirelli объявила составы шин на последние три этапа сезона в Лас-Вегасе, Катаре и Абу-Даби.

В Лас-Вегасе и Абу-Даби для гонщиков будет доступна самая мягкая тройка компаундов - С3, С4 и С5. На этапе в Катаре команды будут использовать самую жёсткую тройку - С1, С2 и С3. Набор шин на всех трех гонках полностью совпадает с выбором в прошлом сезоне.

После завершающего этапа сезона в Абу-Даби запланирован дополнительный день тестов - 10 декабря. Каждая команда выставит на трассу по два болида. На первом из них в рамках молодежной программы выступят гонщики, участвовавшие не более чем в двух Гран При. Второй болид будут тестировать основные гонщики, испытывая финальные версии шин на сезон 2025 года.

Список шин на сезон 2024 года

Гран При / КомпаундыС1С2С3С4С5
Бахрейн
Фото: F1news.ru
Фото: F1news.ru
Фото: F1news.ru
--
Саудовская Аравия-
Фото: F1news.ru
Фото: F1news.ru
Фото: F1news.ru
-
Австралия--
Фото: F1news.ru
Фото: F1news.ru
Фото: F1news.ru
Япония
Фото: F1news.ru
Фото: F1news.ru
Фото: F1news.ru
Китай
Фото: F1news.ru
Фото: F1news.ru
Фото: F1news.ru
Майами
Фото: F1news.ru
Фото: F1news.ru
Фото: F1news.ru
Эмилия-Романья
Фото: F1news.ru
Фото: F1news.ru
Фото: F1news.ru
Монако
Фото: F1news.ru
Фото: F1news.ru
Фото: F1news.ru
Канада
Фото: F1news.ru
Фото: F1news.ru
Фото: F1news.ru
Испания
Фото: F1news.ru
Фото: F1news.ru
Фото: F1news.ru
Австрия
Фото: F1news.ru
Фото: F1news.ru
Фото: F1news.ru
Великобритания
Фото: F1news.ru
Фото: F1news.ru
Фото: F1news.ru
Венгрия
Фото: F1news.ru
Фото: F1news.ru
Фото: F1news.ru
Бельгия
Фото: F1news.ru
Фото: F1news.ru
Фото: F1news.ru
Нидерланды
Фото: F1news.ru
Фото: F1news.ru
Фото: F1news.ru
Италия
Фото: F1news.ru
Фото: F1news.ru
Фото: F1news.ru
Азербайджан
Фото: F1news.ru
Фото: F1news.ru
Фото: F1news.ru
Сингапур
Фото: F1news.ru
Фото: F1news.ru
Фото: F1news.ru
США, Остин
Фото: F1news.ru
Фото: F1news.ru
Фото: F1news.ru
Мексика
Фото: F1news.ru
Фото: F1news.ru
Фото: F1news.ru
Сан-Паулу
Фото: F1news.ru
Фото: F1news.ru
Фото: F1news.ru
Лас-Вегас
Фото: F1news.ru
Фото: F1news.ru
Фото: F1news.ru
Катар
Фото: F1news.ru
Фото: F1news.ru
Фото: F1news.ru
Абу-Даби
Фото: F1news.ru
Фото: F1news.ru
Фото: F1news.ru

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