Составы на заключительные этапы сезона названы в Pirelli.

Компания Pirelli объявила составы шин на последние три этапа сезона в Лас-Вегасе, Катаре и Абу-Даби.

В Лас-Вегасе и Абу-Даби для гонщиков будет доступна самая мягкая тройка компаундов - С3, С4 и С5. На этапе в Катаре команды будут использовать самую жёсткую тройку - С1, С2 и С3. Набор шин на всех трех гонках полностью совпадает с выбором в прошлом сезоне.

После завершающего этапа сезона в Абу-Даби запланирован дополнительный день тестов - 10 декабря. Каждая команда выставит на трассу по два болида. На первом из них в рамках молодежной программы выступят гонщики, участвовавшие не более чем в двух Гран При. Второй болид будут тестировать основные гонщики, испытывая финальные версии шин на сезон 2025 года.

Список шин на сезон 2024 года