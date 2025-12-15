Главная Новости В Петербурге у единственного дилера BAIC всего два автомобиля: продолжит ли марка работать в России
В Санкт-Петербурге осталось только одно дилерское представительство BAIC, где можно выбрать седан U5 Plus и кроссовер X55 2023–2024 года.
Антон Звонкий
15.12.2025, 10:22·2 мин
Фото: Carsweek.ru

В Санкт-Петербурге дилерская сеть китайского автопроизводителя BAIC сократилась до одного автосалона, сообщает Autorunspb. Еще в 2023 году автомобили этой марки предлагались в семи салонах города, однако за два года их количество значительно уменьшилось.

На сегодняшний день единственный оставшийся дилер BAIC в Санкт-Петербурге располагает ограниченным ассортиментом. Покупателям доступны только две модели — седан U5 Plus и кроссовер X55, выпущенные в 2023 и 2024 годах соответственно.

По данным с января по ноябрь текущего года, в северной столице было зарегистрировано 316 новых автомобилей BAIC. Эта цифра уже превышает показатели прошлого года, когда на учет было поставлено 242 машины. Эксперты объясняют рост продаж корпоративными закупками, при этом основная доля приходилась на седан U5 Plus.

Недавно «Российская газета» выяснила перспективы кроссоверов X35 и X7 на российском рынке. Представители BAIC сообщили, что сейчас завершается реализация остатков этих моделей, и после продажи последних экземпляров они исчезнут из ассортимента в России. При этом кроссоверы X55 и X75 по-прежнему продолжают поставляться.

В дополнение к этому, в российскую линейку BAIC добавлены внедорожники BJ40 и BJ60 с дизельными двигателями. Ожидается, что в 2026 году обе модели обзаведутся бензиновыми версиями. Также запланирован вывод на рынок новых моделей — BJ30 и BJ41.

Ранее стало известно, что осенью BAIC скорректировал цены на седан U5 Plus и внедорожник BJ60 в рублях.

Фото: BAIC

