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Представлен концепт-кар E-Niva на основе Niva Travel в Петербурге.

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) компания «АвтоВАЗ» представила публике прототип электрической версии внедорожника Lada Niva Travel, который получил название E-Niva, сообщает РБК.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
05.06.2024, 12:02·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) компания «АвтоВАЗ» представила публике прототип электрической версии внедорожника Lada Niva Travel, который получил название E-Niva, сообщает РБК.

Электрический вариант Niva Travel на данный момент является концептуальным макетом. Автомобилю был установлен электромотор с номинальной мощностью 60 кВт и максимальной мощностью 120 кВт. Одного заряда хватит на преодоление расстояния около 175 километров. Емкость батареи составляет 34 кВт. Разработчики пояснили, что E-Niva оснащен двумя литий-никелевыми аккумуляторами, которые разместили в багажнике и под задним диваном.

Автомобиль Lada Niva E-Niva получит кожаный салон с оригинальной отделкой, новый бампер и другие фары типа LED. Для зарядки автомобиля от домашней розетки потребуется примерно 12 часов, а от трехфазной зарядки - 5,5 часов. Информации о стоимости новой батарейной версии пока нет.

О рыночных перспективах электрической «Нивы» представители компании пока не раскрывают. «АвтоВАЗ» намерен учитывать реакцию потенциальных покупателей перед принятием окончательного решения

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что в связи с проблемами отслоения краски с бамперов, компания АВТОВАЗ приняла решение отозвать с рынка определенную партию автомобилей Lada Granta.

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