Начали снимать с продажи непопулярные автомобили из Китая в Петербурге

Информацию о снятии с продажи непопулярных моделей китайских брендов подтвердили три источника, предпочитающих сохранить анонимность.

Один из источников сообщил о выводе с рынка моделей Omoda и Jaecoo. Хотя эти марки остаются в ассортименте, в автосалонах появились другие автомобили, более прибыльные. По его словам, популярность Omoda достигла пика в период дефицита у других китайских производителей, таких как Chery, Haval и Geely. Однако с возвращением конкурентов к полной производственной мощности продажи Omoda снизились из-за ограниченной линейки моделей - С5 и S5.

Другой источник из дилерской среды также подтвердил тенденцию снятия моделей с продажи. Он отметил, что дилеры разочарованы марками Omoda, Jaecoo и Livan. Особенно сложная ситуация складывается с Livan. Изначально ожидалось, что эта марка, созданная совместно с Geely, вызовет интерес в России. Однако автомобили Livan были встречены холодно россиянами.

Нерентабельность часто сталкивается с конкуренцией. Многие потенциальные покупатели готовы заплатить дополнительно 200-300 тысяч за автомобиль более высокого класса другого производителя.

Автоэксперт Денис Гаврилов утверждает, что автосалоны отказываются от марок, если продажи в одном дилерском центре не превышают 10 машин в месяц. В частности, это касается Kaiyi, BAIC, FAW и премиального Seres в Санкт-Петербурге.

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что совместное предприятие SAIC Volkswagen готовит эксклюзивные новые модели для китайского рынка.