В начале февраля выросли цены на автомобили трех брендов

С 1 по 15 февраля 2026 года на российском рынке зафиксировано изменение цен на новые автомобили у трех официальных брендов. Как отмечают специалисты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные мониторинга портала «Цена Авто», во всех случаях речь идет о повышении стоимости транспортных средств.

Производитель Livan увеличил цены на все свои модели сразу на 200 тысяч рублей. Например, кроссовер X3 Pro теперь доступен по цене 1 869 900 рублей, что на 12% выше прежнего уровня. Модель X6 Pro подорожала на 9,3 – 9,8% и теперь стоит от 2 244 000 до 2 354 000 рублей. Седан S6 Pro также прибавил в цене, его стоимость выросла на 10,1 – 10,6% и составляет от 2 084 000 до 2 174 000 рублей.

Компания Belgee пересмотрела ценовую политику на полноприводные версии кроссовера X70. После увеличения на 20 тысяч рублей (+0,7%) автомобили этой модели реализуются по цене от 2 806 990 до 3 081 990 рублей.

Также рост цен коснулся продукции Jetour. Подорожание затронуло кроссовер T2 в комплектациях Expedition и Discovery, выпущенных как в 2025, так и в 2024 годах. Доплата составила 100 тысяч рублей. Таким образом, версия Expedition теперь стоит 4 349 000 рублей, что на 2,4% выше прежней цены, а комплектация Discovery оценивается в 4 549 000 рублей (+2,2%). Отдельно отмечается, что автомобили Jetour T2 2026 года выпуска в аналогичных комплектациях стоят еще на 100 тысяч рублей дороже.

