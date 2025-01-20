Автомобильная выставка Auto Maintenance and Repair Expo 2025 состоится в Пекине.

С 31 марта по 2 апреля 2025 года в Пекинском международном выставочном центре Phase II пройдет 73-я Международная выставка Auto Maintenance and Repair Expo (AMR).

Мероприятие займет площадь в 100 000 квадратных метров и соберет ведущих производителей автосервисного оборудования, запчастей и технологий из Азиатско-Тихоокеанского региона. Основное внимание будет уделено экологическим решениям и обслуживанию электротранспорта.

Выставка будет разделена на четыре тематические секции. Одна из них - Green Repair & New Energy, где будут представлены новейшие технологии диагностики, кузовного ремонта и покраски. Также будут выделены залы под запчасти для всех видов транспорта, аксессуары, кастомизацию и инновационные решения для интеллектуального транспорта.

На выставке пройдут профессиональные конкурсы по техобслуживанию электромобилей, ремонту шин, покраске и форум по безопасному вождению. Переезд AMR в новый комплекс связан с укреплением деловых отношений с партнерами из Центральной Азии и Восточной Европы в рамках инициативы «Пояс и путь».

Организаторами выступают CAMEIA, CAMRA, выставочный центр во Франкфурте (Шанхай) и Sinomachint. Auto Maintenance and Repair Expo (AMR) входит в глобальную программу мероприятий Messe Frankfurt в области мобильности и логистики.