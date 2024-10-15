Роскошный Aston Martin DB12 Goldfinger украшен реальным золотом.

Известно, что Джеймс Бонд изначально предпочитал Sunbeam Alpine в фильме «Доктор Ноу», выпущенном в 1962 году, несмотря на позднейшую связь с Aston Martin. Позже, в фильме «Из России с любовью», Шону Коннери достался Bentley Mark IV, но настоящей иконой стал Aston Martin DB5 из «Голдфингера» 1964 года. Более шестьдесят лет спустя DB12 получает свою Goldfinger Edition.

Q отдел компании Aston Martin, олицетворяющий высокотехнологичные разработки, принял участие в создании роскошного гранд-турера. Название подразделения не случайно — оно отсылают к миру Флеминга и фильмам о Бонде. Q — это вымышленный отдел исследований в британской секретной службе, а реальный Q ведает именно за подобными проектами в Aston Martin.

DB12 Goldfinger Edition поражает внутренним оформлением: центральная консоль украшена 18-каратным золотом, золотые детали присутствуют на поворотном диске, селекторе передач, элементах управления и других деталях салона. Изменился и сам селектор передач, помимо высококлассного волокна появилась золотая отделка, которая напоминает линию агента 007.

Неоспоримой изюминкой является восьмерка червей — символ удачи из игральных карт, изображенный на солнцезащитном козырьке для водителя. Эта деталь стала неожиданным, но символичным дополнением в общем дизайне автомобиля.

О назначении Адриана Ньюи, позволяющего всколыхнуть мир автодизайна, объявила Aston Martin. Бренд намерен усилить свои технические возможности и развивать инновации, подписав контракт с этим выдающимся инженером и дизайнером. Этот шаг является частью стратегии компании по дальнейшему укреплению позиций на рынке.