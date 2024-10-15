Главная Новости Aston Martin Роскошный Aston Martin DB12 Goldfinger украшен реальным золотом.
Новости

Роскошный Aston Martin DB12 Goldfinger украшен реальным золотом.

Известно, что Джеймс Бонд изначально предпочитал Sunbeam Alpine в фильме «Доктор Ноу», выпущенном в 1962 году, несмотря на позднейшую связь с Aston Martin.
РедакцияР
Редакция
15.10.2024, 10:21·2 мин
single
Фото: Carsweek.ru

Известно, что Джеймс Бонд изначально предпочитал Sunbeam Alpine в фильме «Доктор Ноу», выпущенном в 1962 году, несмотря на позднейшую связь с Aston Martin. Позже, в фильме «Из России с любовью», Шону Коннери достался Bentley Mark IV, но настоящей иконой стал Aston Martin DB5 из «Голдфингера» 1964 года. Более шестьдесят лет спустя DB12 получает свою Goldfinger Edition.

Q отдел компании Aston Martin, олицетворяющий высокотехнологичные разработки, принял участие в создании роскошного гранд-турера. Название подразделения не случайно — оно отсылают к миру Флеминга и фильмам о Бонде. Q — это вымышленный отдел исследований в британской секретной службе, а реальный Q ведает именно за подобными проектами в Aston Martin.

DB12 Goldfinger Edition поражает внутренним оформлением: центральная консоль украшена 18-каратным золотом, золотые детали присутствуют на поворотном диске, селекторе передач, элементах управления и других деталях салона. Изменился и сам селектор передач, помимо высококлассного волокна появилась золотая отделка, которая напоминает линию агента 007.

Неоспоримой изюминкой является восьмерка червей — символ удачи из игральных карт, изображенный на солнцезащитном козырьке для водителя. Эта деталь стала неожиданным, но символичным дополнением в общем дизайне автомобиля.

О назначении Адриана Ньюи, позволяющего всколыхнуть мир автодизайна, объявила Aston Martin. Бренд намерен усилить свои технические возможности и развивать инновации, подписав контракт с этим выдающимся инженером и дизайнером. Этот шаг является частью стратегии компании по дальнейшему укреплению позиций на рынке.

Источник

Aston Martin (150)Английские (36)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

СтатьиОбзорыТесты

Как редакция Time Out отправилась в долгое путешествие на автомобиле и не рассорилась

Редакция·27.06.2024
НовостиСтатьи

Электромобиль может потерять до 50 процентов своей стоимости за первые 12 месяцев после покупки

Редакция·19.08.2024
Статьи

Bugatti, Ferrari, Lamborghini: на чём ездят звёзды мирового футбола

Редакция·16.09.2024
Новости

ТОП-10 бюджетных автомобилей с автоматической коробкой передач в России на февраль 2024 года

Демид Поршнев·17.02.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация