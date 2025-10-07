Главная Новости Williams В Остине откроют фан-зону команды Williams
В Остине откроют фан-зону команды Williams

Фан-зона Williams Racing откроется 13 октября в Остине: встречи с гонщиками, симуляторы, призы и уникальные экспонаты Формулы 1 ждут гостей.
Иннокентий Петров
Иннокентий Петров
07.10.2025, 19:51
Фото: F1news.ru

В Остине 13 октября стартует фан-зона Atlassian Williams Racing Fan Zone, приуроченная к мировому турне команды. Мероприятие разместится в центре города и предоставит болельщикам уникальную возможность встретиться с представителями Williams Racing, узнать больше об истории коллектива, а также испытать себя в виртуальных гонках на специальных симуляторах и принять участие в розыгрыше призов.

В различные дни, предшествующие проведению Гран При, гостями фан-зоны станут пилот Алекс Элбон, руководитель Williams Racing Джеймс Ваулз, а также обладатель чемпионского титула 2009 года Дженсон Баттон. Все они пообщаются с публикой и поделятся своим опытом.

Посетители смогут вблизи рассмотреть шоу-кар FW47, который в точности повторяет настоящую машину Формулы 1. Кроме того, для сравнения будет представлена полноразмерная модель прошлогоднего болида, собранная из более чем 400 тысяч деталей Lego.

