В Остине состоится премьера нового шоу «F1 Grid Gigs»

В преддверии Гран При США в Остине организаторы Формулы 1 приготовили сюрприз для болельщиков — музыкально-развлекательное шоу F1 Grid Gigs, которое должно стать новым этапом в объединении мира автоспорта и музыки. Инициатива позиционируется пресс-службой чемпионата как «уникальный сплав музыки и автоспорта».

Идея появления F1 Grid Gigs, по словам организаторов, была навеяна успешным проведением масштабной презентации, посвящённой 75-летию Формулы 1. Мероприятие прошло в феврале в лондонском комплексе The O2 Arena, собрав аудиторию в 7,5 млн человек. Такой результат вдохновил руководство Формулы 1 на реализацию новых проектов для болельщиков по всему миру.

Шоу предполагает участие как всемирно известных артистов, так и местных музыкантов, чья популярность только начинает расти. Организаторы рассчитывают, что F1 Grid Gigs добавит зрелищности и разнообразия в момент перед стартом гонок. От этого, по задумке, выиграют и зрители на трибунах, и телезрители, наблюдающие трансляции.

Дебют нового формата пройдёт на автодроме Circuit of the Americas, что в Техасе. Остин неслучайно выбран местом для новшества — город неофициально считается одной из мировых столиц музыки. Гостям представится возможность увидеть выступление кантри-исполнителя и актёра Дрейка Миллигана, который, среди прочего, стал известен ролью молодого Элвиса Пресли в американском минисериале, посвящённом студии Sun Records.

Концерт Дрейка Миллигана намечен на момент перед выездом машин из пит-лейн на стартовое поле, сразу перед началом главной гонки уик-энда. Следующее шоу F1 Grid Gigs запланировано уже на Гран При Лас-Вегаса.

Эмили Прейзер, главный коммерческий директор Формулы 1, отметила: «F1 Grid Gigs сделает ещё более ярким один из самых ожидаемых моментов гоночного уик-энда. Это новое шоу создавалось для того, чтобы болельщики на трибунах и в своих домах почувствовали восторг и вкус адреналина ещё до старта гонки».