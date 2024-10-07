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Марка Xcite начала продажи на ВБ в октябре.

Объединенная компания Wildberries и Russ продолжает увеличивать количество автомобилей, доступных на их платформе. По информации от пресс-службы компании, в разделе "Транспортные средства" появился новый кроссовер Xcite X-Cross 7.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
07.10.2024, 07:12·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Объединенная компания Wildberries и Russ продолжает увеличивать количество автомобилей, доступных на их платформе.

По информации от пресс-службы компании, в разделе "Транспортные средства" появился новый кроссовер Xcite X-Cross 7. В настоящее время этот автомобиль доступен для приобретения только жителям столицы, но в дальнейшем планируется расширить список городов.

Для успешного завершения сделки необходима предоплата по карте, привязанной к профилю покупателя. После перевода денег менеджер автосалона связывается с клиентом для обсуждения всех деталей будущей покупки и согласования места доставки. Wildberries предоставляет 3-летнюю гарантию на автомобиль или 100 тысяч километров пробега.

Кроссовер Xcite X-Cross 7 доступен на российском рынке в двух вариантах исполнения: Enjoy и Techno. При создании паркетника использовали Chery Tiggo 7 Pro в качестве донора.

Фото: Carsweek.ru
Фото: Carsweek.ru

Ранее эксперт из издания CarsWeek поделился мнением о том, стоит ли рассматривать покупку автомобилей новой российской марки Xcite, производимых на бывшем петербургском заводе Nissan.

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