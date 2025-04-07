В Новосибирске собрали автомобиль Lada с двумя двигателями, диваном и люстрой

Блогеры из нижегородской команды Garage 54 представили гигантскую LADA из двух кузовов. Такой автомобиль не сможет передвигаться по обычным дорогам из-за своих размеров, но зато он оснащен сразу двумя двигателями.

Интересно, что внутри самодельной «Лады» установили кресла от дивана, ведь габариты позволяют это сделать, а на потолке даже разместили люстру.

Для запуска двух 1,6-литровых двигателей необходимо нажать специальную кнопку. Несмотря на гигантские размеры и вес, автомобиль демонстрирует достаточно бодрое ускорение и способен дрифтовать по снежному покрытию.

Разгонять эту необычную машину можно до скорости в 30 км/ч, что позволяет ей эффектно дрифтовать на льду.

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» получил защиту на дизайн колесных дисков и колпаков для своей бюджетной LADA Iskra.