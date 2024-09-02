Один из первых ВАЗ-2102 выставлен на продажу в Новосибирске.

В Новосибирске выставлен на продажу редкий универсал ВАЗ-2102, возраст которого почти 53 года.

Этот автомобиль прошел реставрацию и радует глаз своим внешним видом, не вызывая вопросов.

Данный экземпляр относится к числу самых ранних выпущенных машин этой модели, которые до сих пор остаются в крайне ограниченном количестве.

Технически универсал "двойки" находится в рабочем состоянии и оснащен новым заводским двигателем 1971 года - 1,2-литровым 64-сильным атмосферником, который работает в паре с 4-ступенчатой механической коробкой передач.

Цена на этот советский автомобиль составляет 6 миллионов рублей.

Фото: Carsweek.ru

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