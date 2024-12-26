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В новогодние праздники парковка на всех улицах Москвы будет бесплатной

Как рассказал заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, в период новогодних праздников припарковаться на городских уличных стоянках традиционно можно будет без оплаты.
РедакцияР
Редакция
26.12.2024, 14:41·1 мин
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Фото: transport.mos.ru

С 30 декабря по 8 января оставить автомобиль на уличной парковке в столице можно будет бесплатно, в том числе на парковках с тарифами 380, 450 и 600 руб./час, а также в зонах динамического тарифа.

Парковки со шлагбаумом продолжат работать платно по действующим тарифам.

«По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина в дни новогодних праздников парковка на улицах столицы бесплатная. Несмотря на то, что машин станет меньше, потому что многие москвичи в это время уезжают из города, мы просим водителей парковаться аккуратно и соблюдать правила дорожного движения», — рассказал Максим Ликсутов.

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