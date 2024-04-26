В продаже в Москве — один из наиболее редких кабриолетов Bentley Continental GTC.

На российском авторынке появился уникальный кабриолет Bentley Continental в комплектации GTC Number 1 Edition, созданный ателье Mulliner. Интересно, что всего было изготовлено лишь 100 подобных автомобилей.

Один из этих эксклюзивных кабриолетов уже находится в Москве и готов к продаже. На одометре у авто всего 307 километров, несмотря на то, что машина была выпущена в 2019 году. Это свидетельствует о прекрасном техническом состоянии автомобиля, который был выпущен в честь столетия бренда.

Весь выпуск был выполнен в красно-черной цветовой гамме, включая как внешний вид, так и отделку салона. Радиаторная решетка украшена цифрой "1", колеса получили диски размером R22, а салон украшен элементами с позолоченной отделкой.

Автомобиль оснащен мотором W12 мощностью 635 лошадиных сил, который работает в паре с 8-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Разгон до 100 км/ч занимает всего 3.8 секунды, а максимальная скорость достигает 333 км/ч.

На фотографиях представлен уникальный кабриолет Bentley Continental GTC Number 1 Edition, информация о котором была опубликована на портале Carsweek.ru.

Фото: Carsweek.ru

Фото: Carsweek.ru

В это же время в компании Bentley была раскрыта информация о процессе сборки спортивных автомобилей в 30-х годах прошлого века.