Тесты Pirelli проходят в Монце

Сегодня в Монце команды Формулы 1 приступили к двухдневным испытаниям прототипов шин, предназначенных для сезона 2025 года. На знаменитом итальянском автодроме первым на трассу вышел Лиам Лоусон за рулём болида Red Bull RB20. Новозеландский пилот смог проехать за один день целых 104 круга, тестируя новые шины. Кроме него, свои возможности на сликах сегодня показал гонщик команды Mercedes - Джордж Расселл.

Завтра Лоусон продолжит тестирование шин от Pirelli, но уже за рулём болида Red Bull. Также в среду свои испытания прототипов дождевых шин на сезон 2025 года проведёт команда Ferrari на трассе Фьорано. Вместе с Оливером Берманом они будут тщательно тестировать новинки в условиях искусственного дождя.