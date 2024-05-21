Монца надеется заключить новый десятилетний контракт

На автодроме в Монце завершается реконструкция, которая включает расширение участков классической трассы и замену асфальтового покрытия. Подводя итоги этапа работ, президент национальной федерации ACI Анджело Стикки Дамиани заявил о намерении заключить 10-летнее соглашение с Формулой 1, подобное тому, что уже существует в Венгрии.

Подготовка к Гран При Италии, назначенному на 1 сентября, практически завершена, и организаторы обязаны завершить работы к концу июня, чтобы успеть выполнить требования FIA. Новые правила предполагают представление отчета об обновлении трассы за 60 дней до старта гонки.

В рамках реконструкции автодрома построены новые подземные переходы, а существующие переоснащены, чтобы повысить безопасность и эффективность транспортных коммуникаций. Это было одним из условий, поставленных перед организаторами итальянского этапа Формулы 1.

Фото: F1news.ru

Президент ACI признал, что работы на автодроме оказались сложнее, чем ожидалось, и выразил уверенность в поддержке министра инфраструктуры Маттео Сальвини. Однако заключение контракта с Liberty Media остается ключевым вопросом, так как обстоятельства меняются быстро. Возможное появление новых этапов в календаре, включая гонку в Мадриде, подчеркивает дефицит европейских Гран При.

Однако Монца, где плата за проведение Гран При составляет $20 млн. в год, становится одной из самых экономически эффективных трасс для Формулы 1. По новому контракту промоутеры обязуются ежегодно увеличивать эту сумму на 3%.