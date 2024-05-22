В Монако Пиастри будет выступать в шлеме специального дизайна

Команда McLaren на предстоящем Гран При Монако решила выделиться особым образом - машины будут выкрашены в цвета, посвящённые памяти легендарного Айртона Сенны. Гонщик из этой команды, Оскар Пиастри, также подготовил особый дизайн своего шлема. В McLaren надеются на успешный выходной на трассе.

Ландо Норрис поделился своими ожиданиями от предстоящего этапа: «Следующая остановка - Монако! Это один из самых сложных уик-эндов в календаре. Очень трудно обгонять на этой узкой трассе, а квалификация здесь - настоящее испытание. Важно начать работу сразу и постепенно набирать уверенность с первой тренировки».

Особое волнение вызывает у Норриса грядущая гонка, ведь специальная раскраска машин в цвета Сенны придает особый шарм уик-энду. Гонщик не терпит момента, когда сможет выехать на трассу.

Оскар Пиастри также поделился своими чувствами: «Для меня это большая честь выступить в Монако на машине, окрашенной в цвета легендарного Сенны. Он был королем этой трассы, выиграв здесь шесть раз, поэтому для нас важно почтить его память».

Помимо этого, у Пиастри есть шлем особого дизайна, который будет выставлен на аукцион. Собранные деньги будут перечислены в Институт Айртона Сенны, занимающийся благотворительностью и помощью нуждающимся.

Андреа Стелла, руководитель команды McLaren, выразил уверенность в успехе: «Мы едем на Гран При Монако после подиума на прошлой гонке. Наша команда показывает стабильные результаты и борется за вершину. Мы в хорошей форме».

Стелла также отметил, что Монако - особая трасса для McLaren, где команда добивалась успехов вместе с Сенной. Поэтому выбор специальной раскраски машин неслучаен - это один из способов почтить память великого гонщика.