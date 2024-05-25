Запрет на срезку шиканы в Монако будет строго соблюдаться

В связи с срезкой шиканы во время воскресной гонки в Монако, FIA приняла решение ввести наказания для нарушителей правил за это действие.

Известно, что в прошлом гонщики часто использовали тактику срезки шиканы за круг или два до пит-стопа, чтобы добиться преимущества и улучшить свои позиции.

На пятничном брифинге в Монако было принято решение об ужесточении контроля за соблюдением правил, и в воскресенье FIA намерена внимательно наблюдать за ситуацией на трассе.

Согласно новым правилам, гонщику, который срежет шикану, необходимо будет вернуть потерянное преимущество в следующем повороте, иначе ему грозит вызов к стюардам за нарушение.

У спортсменов будет ограниченное количество времени на принятие решения после срезки шиканы, иначе последует наказание в виде штрафа продолжительностью 10 секунд.