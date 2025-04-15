Mercedes предложил Расселлу новый контракт.

Контракт Джорджа Расселла с командой Mercedes будет действовать до конца 2025 года. В начале апреля на Гран При Стайра гонщик выразил намерение продолжить сотрудничество с командой. Однако, британская пресса смогла узнать о предложении, которое получил Расселл от Mercedes.

По новому контракту гонщику предлагается подписать соглашение на два года с возможностью продления еще на один год. Согласно новым условиям, зарплата Джорджа составит 30 миллионов долларов в год.

Сейчас же он получает 15 миллионов долларов в год по текущему контракту. Если соглашение будет подписано, то Расселл войдет в список трех самых высокооплачиваемых пилотов Формулы 1, уступая только Льюису Хэмилтону и Максу Ферстаппену.

Стандартно, команды и гонщики не делают заявлений относительно финансовых деталей контрактов, и размер заработной платы обычно остается в тайне.