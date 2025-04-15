Главная Новости Mercedes Mercedes предложил Расселлу новый контракт.
Новости

Mercedes предложил Расселлу новый контракт.

Джордж Расселл получил предложение от Mercedes о новом контракте на $30 миллионов в год, утроив свой оклад. Гонщик может войти в топ-3 самых высокооплачиваемых Формулы 1.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
15.04.2025, 15:11·1 мин
single
Фото: F1news.ru

Контракт Джорджа Расселла с командой Mercedes будет действовать до конца 2025 года. В начале апреля на Гран При Стайра гонщик выразил намерение продолжить сотрудничество с командой. Однако, британская пресса смогла узнать о предложении, которое получил Расселл от Mercedes.

По новому контракту гонщику предлагается подписать соглашение на два года с возможностью продления еще на один год. Согласно новым условиям, зарплата Джорджа составит 30 миллионов долларов в год.

Сейчас же он получает 15 миллионов долларов в год по текущему контракту. Если соглашение будет подписано, то Расселл войдет в список трех самых высокооплачиваемых пилотов Формулы 1, уступая только Льюису Хэмилтону и Максу Ферстаппену.

Стандартно, команды и гонщики не делают заявлений относительно финансовых деталей контрактов, и размер заработной платы обычно остается в тайне.

Источник

Джордж Расселл (84)Mercedes (278)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Новости

ТОП-10 бюджетных автомобилей с автоматической коробкой передач в России на февраль 2024 года

Демид Поршнев·17.02.2024
Статьи

Расход топлива на метане: сравнение расхода с бензином и пропаном

Редакция·04.03.2019
ОбзорыСтатьи

Пусковое устройство для автомобиля: ваш надежный помощник в экстренных ситуациях

Демид Поршнев·04.02.2025
Статьи

Дистиллированная вода для авто: зачем нужна и как хранить

Редакция·14.02.2025
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация