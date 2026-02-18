Главная Новости Mercedes В Mercedes подтвердили расписание работы на тестах
Новости

В Mercedes подтвердили расписание работы на тестах

Mercedes начал финальную сессию предсезонных тестов Формулы-1 в Бахрейне. За руль W17 поочередно сели Кими Антонелли и Джордж Расселл.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
18.02.2026, 12:12·1 мин
single
Фото: F1news.ru

В среду в Бахрейне началась финальная трёхдневная серия предсезонных тестов Формулы-1. Первым за руль нового болида Mercedes W17 сел Кими Антонелли, который проводит свою первую сессию в составе команды. Днём место в кокпите займёт Джордж Расселл.

Пресс-служба Mercedes официально опубликовала расписание пилотов на оставшиеся дни тестов. Согласно графику, в четверг утром трассу вновь опробует Джордж Расселл, после чего днём управление автомобилем вновь перейдёт к Антонелли.

В последний день тестовых заездов расписание снова изменится: утреннюю часть проведёт Кими Антонелли, а завершит программу Mercedes Джордж Расселл.

Источник

Джордж Расселл (210)Mercedes (575)Андреа Кими Антонелли (141)Зимние тесты 2026 (130)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Новости

Как работает автономный дизельный отопитель

Редакция·30.10.2022
Статьи

Bugatti, Ferrari, Lamborghini: на чём ездят звёзды мирового футбола

Редакция·16.09.2024
СтатьиНовости

EXEED представил гибридный кроссовер EXLANTIX EТ с новым интерьером

Редакция·19.01.2026
Статьи

Отзывы о Belgee X50: реальный опыт владельцев белорусского кроссовера

Редакция·29.08.2025
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация