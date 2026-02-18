В Mercedes подтвердили расписание работы на тестах

В среду в Бахрейне началась финальная трёхдневная серия предсезонных тестов Формулы-1. Первым за руль нового болида Mercedes W17 сел Кими Антонелли, который проводит свою первую сессию в составе команды. Днём место в кокпите займёт Джордж Расселл.

Пресс-служба Mercedes официально опубликовала расписание пилотов на оставшиеся дни тестов. Согласно графику, в четверг утром трассу вновь опробует Джордж Расселл, после чего днём управление автомобилем вновь перейдёт к Антонелли.

В последний день тестовых заездов расписание снова изменится: утреннюю часть проведёт Кими Антонелли, а завершит программу Mercedes Джордж Расселл.