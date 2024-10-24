Почему в Mercedes отказались менять двигатель Хэмилтону

В квалификации Гран При США Льюис Хэмилтон показал только 19-е время и прекратил борьбу уже в первой сессии. Мерседес мог воспользоваться этой ситуацией, чтобы установить новый двигатель на машину семикратного чемпиона мира и изменить настройки, однако команда решила не идти на такой шаг.

Технический директор Мерседеса Джеймс Эллисон объяснил принятое решение: "Была возможность поменять настройки автомобиля между квалификацией и гонкой, а также стартовать с пит-лейна. Но наша оценка показала, что настройки автомобиля Льюиса были в порядке. Он уже имел лучший аэродинамический обвес, поэтому старт с решётки был предпочтительнее старта с пит-лейна".

Эллисон также отметил: "Если бы мы поменяли двигатель, то пришлось бы стартовать с пит-лейна. Но в данном случае замена двигателя не сыграла бы в нашу пользу, учитывая бюджетные ограничения. Несмотря на то, что новый двигатель улучшил бы время круга, финансовые расходы на него были бы неоправданными".

Касаясь событий с выездами за пределы трассы Джорджа Расселла и Льюиса Хэмилтона, Эллисон пояснил, что они были вызваны низким дорожным просветом: "На этап в Остин мы привезли обновления, отмеченные как «обновление-19». Мы были довольны их работой, однако произошло несколько непредвиденных событий. Расселла развернуло в тренировке, а затем он разбил машину в квалификации. Также Хэмилтон потерял управление в гонке. Новые компоненты работали правильно и генерировали необходимую прижимную силу. Проблемы были связаны с низким дорожным просветом, что сделало автомобили слишком жёсткими и трудноуправляемыми".