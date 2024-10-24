Главная Новости McLaren Почему в Mercedes отказались менять двигатель Хэмилтону
Новости

Почему в Mercedes отказались менять двигатель Хэмилтону

В квалификации Гран При США Льюис Хэмилтон показал только 19-е время и прекратил борьбу уже в первой сессии.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
24.10.2024, 13:11·2 мин
single
Фото: F1news.ru

В квалификации Гран При США Льюис Хэмилтон показал только 19-е время и прекратил борьбу уже в первой сессии. Мерседес мог воспользоваться этой ситуацией, чтобы установить новый двигатель на машину семикратного чемпиона мира и изменить настройки, однако команда решила не идти на такой шаг.

Технический директор Мерседеса Джеймс Эллисон объяснил принятое решение: "Была возможность поменять настройки автомобиля между квалификацией и гонкой, а также стартовать с пит-лейна. Но наша оценка показала, что настройки автомобиля Льюиса были в порядке. Он уже имел лучший аэродинамический обвес, поэтому старт с решётки был предпочтительнее старта с пит-лейна".

Эллисон также отметил: "Если бы мы поменяли двигатель, то пришлось бы стартовать с пит-лейна. Но в данном случае замена двигателя не сыграла бы в нашу пользу, учитывая бюджетные ограничения. Несмотря на то, что новый двигатель улучшил бы время круга, финансовые расходы на него были бы неоправданными".

Касаясь событий с выездами за пределы трассы Джорджа Расселла и Льюиса Хэмилтона, Эллисон пояснил, что они были вызваны низким дорожным просветом: "На этап в Остин мы привезли обновления, отмеченные как «обновление-19». Мы были довольны их работой, однако произошло несколько непредвиденных событий. Расселла развернуло в тренировке, а затем он разбил машину в квалификации. Также Хэмилтон потерял управление в гонке. Новые компоненты работали правильно и генерировали необходимую прижимную силу. Проблемы были связаны с низким дорожным просветом, что сделало автомобили слишком жёсткими и трудноуправляемыми".

Источник

McLaren (193)Льюис Хэмилтон (94)Джеймс Эллисон (10)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

НовостиСтатьи

Электромобиль может потерять до 50 процентов своей стоимости за первые 12 месяцев после покупки

Редакция·19.08.2024
Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
Статьи

Расход топлива на метане: сравнение расхода с бензином и пропаном

Редакция·04.03.2019
Статьи

Bugatti, Ferrari, Lamborghini: на чём ездят звёзды мирового футбола

Редакция·16.09.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация